Mazda aggiorna app, clienti a contatto con concessionari

ROMA, 7 DIC - Mazda Motor Italia presenta l'aggiornamento di My Mazda App, l'applicazione che permette ai clienti di restare connessi con il mondo Mazda e di essere costantemente aggiornati e supportati per tutto quanto concerne la propria Mazda, migliorando e ampliando le sue funzionalità.



Scaricabile gratuitamente da Apple Store (per i sistemi iOS) o da Google Play (per i sistemi Android), My Mazda App è l'applicazione sviluppata per rendere facile, connesso e personale il suo rapporto con il brand. Attraverso lo smartphone è infatti possibile accedere a tutte le informazioni sulla propria Mazda e al manuale di uso e manutenzione dell'auto, tenere traccia dei documenti della vettura, controllare gli interventi effettuati e, da ora, ricevere utili promemoria sulle scadenze della manutenzione programmata.



My Mazda App è il modo più veloce per essere in contatto con i concessionari o i riparatori autorizzati in tempo reale, sempre e dovunque. Tramite l'app il cliente può interagire direttamente con il personale di vendita o assistenza: l'app permette di localizzare il concessionario o il riparatore autorizzato più vicino, telefonare o inviare un'email e, grazie all'ultimo aggiornamento, richiedere un appuntamento in officina, tramite la funzione 'Richiedi un appuntamento'.



Inoltre, anche in caso di incidente o problema con l'auto, è possibile chiamare facilmente l'assistenza stradale oppure il Customer Relationship Centre Mazda tramite l'app, per avere un supporto immediato.