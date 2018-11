Google-Wyamo assume ex collaboratore di Obama

(ANSA) - NEW YORK, 28 NOV - Waymo, la divisione di auto autonome di Google, si affida all'ex presidente dell'autorita' per la sicurezza stradale americana durante l'amministrazione Obama, Deboraj Hersman, come responsabile della sicurezza per la flotta di auto senza guidatore per le corse condivise. Hersman assumera' l'incarico in gennaio. "Ho dedicato la mia carriera a promuovere la sicurezza nelle nostre comunità e ora mi unisco a Waymo", che può "avere ancora un maggiore impatto nel ridurre gli incidenti stradali" afferma Hersman.





