E' torinese superdrone da Guinness, solleva in aria 101 kg

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Entra nel Guinness dei primati il superdrone realizzato dalla torinese Forvola: ha sollevato 101 101 kg in aria a un'altezza di oltre 1,5 metri. Il record del mondo è stato raggiunto, grazie al sostegno di Fpt Industrial, durante il Tech Day 2018 presso il Cnh Motor Village a Torino ed è stato registrato da due giudici professionisti del settore. Il drone di 300 chili e dotato di 16 eliche in futuro potrà anche assicurare il trasporto di componenti e materiali in zone remote o difficili da raggiungere senza richiedere la presenza dell'uomo. Fórvola è nata nel 2015 a Govone (Torino) dal sogno di due ingegneri di Torino, Gregory Alessio e Piercarlo Ponchione.



Il precedente record era di 61 kg. (ANSA).





