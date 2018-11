ContiConnect, arriva servizio per 'monitorare' pneumatici

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - ContiConnect, la piattaforma digitale di Continental per il monitoraggio degli pneumatici per flotte di veicoli commerciali, è disponibile sul mercato italiano.



Questo servizio consente di massimizzare l'efficienza delle flotte e di inviare messaggi di allarme se la pressione degli pneumatici si allontana dal valore stabilito. Grazie a queste informazioni, la flotta beneficia di un numero ridotto di avarie, di costi di manutenzione più bassi e di un aumento della produttività, con la conseguente creazione di valore.



ContiConnect permette ai fleet manager di agire in maniera proattiva, senza dover risolvere in modo reattivo problemi relativi non solo ad un unico veicolo ma a flotte intere.



La nuova piattaforma digitale di monitoraggio degli pneumatici ContiConnect è costituita da diversi componenti che possono essere combinati in molteplici modi.



Fulcro del sistema è il sensore che collega gli pneumatici del veicolo all'ambiente esterno. Questo dispositivo è montato sullo spessore interno dello pneumatico. In questo modo è assicurata una posizione di montaggio del sensore ottimale che permette di misurare con estrema precisione sia la pressione dello pneumatico sia la sua temperatura. Sono disponibili due tipi di soluzione: con installazione a posteriori o preinstallato. Lo pneumatico intelligente made in Continental dispone di un sensore preinstallato che rende più facile e comodo l'avvio del monitoraggio degli pneumatici nel caso di flotte.



A disposizione anche la Yard Reader Station - stazione di lettura - che è il componente di collegamento tra il sensore dello pneumatico e il back-end Continental. Questo strumento legge i dati dei sensori non appena il veicolo sosta accanto al ricevitore e trasmette questi dati al back-end che li analizza e li interpreta. Infine, il sistema prevede il collegamento al portale web che rappresenta l'interfaccia tramite la quale i fleet manager possono monitorare e tracciare proattivamente lo stato degli pneumatici e le prestazioni di tutti i veicoli facenti parte della propria flotta. ContiConnect fornisce notifiche ai fleet manager via e-mail o SMS e propone misure correttive, ove necessario. Le notifiche consentono ai fleet manager una migliore pianificazione della manutenzione degli pneumatici e assicurano che vengano tempestivamente segnalate possibili deviazioni. Per l'intera flotta ciò si traduce in maggiore produttività e minore manutenzione.