Seat, il Digital Cockpit sbarca anche su Arona e Ibiza

ROMA - Il Digital Cockpit Seat sbarca su Arona e Ibiza. Il quadro strumenti progettato come display interattivo configurabile in base alle esigenze del guidatore e che vanta una risoluzione di 133 dpi, è disponibile con uno schermo da 10.25 pollici personalizzabile a seconda delle esigenze del conducente. Il controllo delle informazioni fornite richiede al conducente di premere il pulsante di controllo 'View' presente sul volante per scorrere i tre principali display disponibili, riducendo così al minimo le distrazioni e ottimizzando la chiarezza delle informazioni fornite in base alle esigenze del guidatore. Il Digital Cockpit offre tre principali display di informazioni: Classic, Digital Maps e Semi-circular Watches.



La modalità Classic fornisce informazioni in merito alle più comuni funzioni analogiche quali tachimetro e contagiri, ma tra questi due quadranti digitali è possibile visualizzare ulteriori dati, come ad esempio informazioni di navigazione, musica, telefono, dati di guida e informazioni di assistenza; la modalità Digital Maps che sfrutta al massimo il display da 10,25'' del Digital Cockpit, mostrando informazioni dettagliate sulla mappatura della zona in cui ci si trova e rendendo più semplice trovare parcheggi o garage e seguire le indicazioni di navigazione; la modalità Semi-circular Watches che conferisce una maggiore chiarezza a informazioni importanti quali indicazioni stradali, informazioni avanzate sul sistema di assistenza alla guida come l'assistente per il mantenimento della corsia (disponibile su Leon e Ateca), il rilevamento angolo cieco, front assist e lo stato del veicolo. In Italia, l'equipaggiamento su richiesta è già ordinabile sulle versioni Style, XCellence ed FR di Ibiza e Arona, e avrà un costo di 350 euro.