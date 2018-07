Bosch, sul cloud condizioni meteo strada per auto autonome

ROMA - A partire dal 2020 le previsioni sulle condizioni stradali saranno date dal 'cloud' di Bosch. Il servizio verrà integrato sulle auto autonome e sarà garantito dalla collaborazione con gli esperti di meteorologia stradale di Foreca, leader mondiale delle previsioni meteo, con vent'anni di esperienza nel settore delle condizioni meteo stradali. Nel dettaglio, il sistema sviluppato da Bosch conferisce ai veicoli autonomi la sensazione esatta sulle condizioni metereologiche stradali. ''Pioggia, neve, ghiaccio: con i nostri servizi di previsione della condizione stradale avvisiamo dei pericoli prima che si verifichino situazioni critiche - ha dichiarato Dirk Hoheisel, membro del Board of Management di Bosch-. I dati meteo forniti dal nostro partner Foreca ci aiutano a farlo. In altri termini, un veicolo autonomo saprà esattamente dove e come guidare in maniera autonoma''.



''L'unione dell'esperienza di Foreca e Bosch porterà a una nuova era delle previsioni delle condizioni stradali. A differenza delle previsioni meteo fornite dai media, i servizi di previsione della condizione stradale di Bosch prendono in considerazione diversi scenari predittivi'' ha spiegato Petri Marjava, direttore commerciale di Foreca. I servizi di previsione della condizione stradale migliorano la sicurezza sulla strada e la scorrevolezza del traffico.



Inoltre, la disponibilità di funzionalità di guida autonoma è aumentata. Il pacchetto di servizi diBoschsarà lanciato in tutto il mondo nel 2020, inizialmente sulla base di dati meteorologici. Mano a mano che aumenteranno le auto connesse, il servizio permetterà di integrare nuove funzioni.