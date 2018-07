Torino diventa laboratorio per auto autonoma

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Torino laboratorio per testare l'auto autonoma. La giunta comunale ha approvato, nella seduta di oggi, il protocollo d'intesa che vedrà Città e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti collaborare. Nel documento viene individuata un'area urbana dove costruttori e centri di ricerca potranno provare le auto senza pilota e testare i propri sistemi nelle situazioni più varie. "L'obiettivo è contribuire a migliorare il sistema di mobilità urbana attraverso lo sviluppo, in tutta la città, di un'infrastruttura tecnologica capace di interagire con i progetti che verranno attivati sul territorio.



La speranza è che questa possa essere una politica economica che attrae competenze e aziende legate alla tecnologia e all'innovazione", commenta l'assessora all'Innovazione del Comune di Torino, Paola Pisano. "Se le auto a guida autonoma sono il prossimo futuro, le auto intelligenti, dotate di sensori e dispositivi per la connessione con le infrastrutture, sono già in circolazione - aggiunge l'assessora alla Viabilità e ai Trasporti, Maria Lapietra -, quindi è molto importante che anche la città sia intelligente.



Partendo dalle infrastrutture stradali presenti e capaci di interconnettere i veicoli in movimento, Torino sarà la prima città italiana che interagirà direttamente con i veicoli per migliorare la sicurezza e diminuire la congestione".(ANSA).