Coyote sarà implementato nel servizio Apple CarPlay

ROMA - Coyote sarà nel programma di sviluppo Apple per CarPlay. Grazie a questo accordo, l'azienda francese che garantisce un servizio collaborativo per gli automobilisti ha sviluppato un progetto che renderà compatibile la sua applicazione per mobile con il sistema CarPlay, rendendola disponibile già nei prossimi mesi.

La necessità dell'integrazione di Coyote all'interno dell'app di CarPlay è stata motivata dalla forte richiesta da parte della Community (oltre 5 milioni di utenti), sin dalla nascita della piattaforma di Apple. L'azienda offrirà quindi un ulteriore servizio utile al suo pubblico. L'applicazione offre ai guidatori un servizio di allerta in tempo reale e di navigazione, viene usata da oltre 5 milioni di utenti in Europa.