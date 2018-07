Citroen lancia gli occhiali contro il mal d'auto

ROMA - Il mal d'auto nel lunghi viaggi, soprattutto in vista delle ferie estive, non sarà più un problema. A risolvere questo disagio molto diffuso, soprattutto tra i più piccoli, ci ha pensato Citroën con il lancio dei Seetroen, i primi occhiali che eliminano i problemi di chinetosi, o mal da trasporto. Questi occhiali funzionano secondo un principio semplice, ricreando la linea dell'orizzonte con un liquido colorato, per risolvere il problema sensoriale.



Gli occhiali Seetroen utilizzano la tecnologia sviluppata dalla start-up francese Boarding RingT. Questo dispositivo paramedico, brevettato e testato, offre una percentuale di efficacia del 95%. Grazie al liquido in movimento negli anelli situati intorno alla zona degli occhi, in senso frontale,a destra e a sinistra, ma anche in avanti e indietro, gli occhiali ricreano la linea dell'orizzonte, per risolvere il problema sensoriale all'origine del malessere. Citroen ha affidato il design a 5.5, studio di design collettivo parigino.



Il funzionamento è semplice: alla comparsa dei primi sintomi indossare gli occhiali. Dopo 10 - 12 minuti il dispositivo sincronizza la mente con il movimento percepito dall'orecchio interno, mentre gli occhi restano fissi su un oggetto immobile come uno smartphone o un libro. Di seguito gli occhiali possono essere tranquillamente rimossi. L'utilizzo è consentino per gli adulti e per i bimbi dai dieci anni di età. Gli occhiali non hanno le lenti, possono quindi essere condivisi tra tutti i membri della famiglia, compagni di viaggio, e possono essere posizionati sopra un altro paio di occhiali.