Vw Touareg,guida semi-automatica grazie a Traffic Jam Assist

ROMA - Anche Volkswagen Touareg sfrutta le funzioni di guida parzialmente automatizzate per aumentare il comfort di chi si trova al volante. Il suv adotta l'assistente alla guida in colonna Traffic Jam Assist che sfrutta la sinergia tra diversi sistemi, con telecamere del Lane Assist e radar del cruise control adattivo ACC che lavorano insieme. Entrambi i dispositivi devono essere attivi affinché la funzione di guida parzialmente automatizzata sia disponibile. Il guidatore può attivare o disattivare l'assistente alla guida in colonna Traffic Jam Assist insieme all'Adaptive Lane Guidance.



Quest'ultima è un'ulteriore funzione del Lane Assist che mantiene il veicolo al centro della corsia assistendo il guidatore nell'utilizzo dello sterzo.



In caso di code e cantieri stradali, l'ammiraglia della Volkswagen è in grado di seguire il traffico davanti a sé mantenendosi nella propria corsia. A seconda del flusso del traffico, il suv può anche fermarsi completamente e - entro un tempo limite definito - ripartire automaticamente.



ACC, Lane Assist, Adaptive Lane Guidance e Traffic Jam Assist sono funzioni di assistenza al guidatore che operano entro i limiti del sistema. Per questa ragione, chi è al volante resta comunque responsabile anche qualora la guida parzialmente automatizzata sia attiva.