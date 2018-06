Auto elettriche, industria Ue investe di più in Cina

L'industria dell'auto europea investe nei veicoli elettrici in Cina sette volte di più che nell'Ue. Nello specifico 21,7 miliardi di euro in Cina contro 3,2 in Europa, stando alle cifre elaborate dalla Ong Transport & Environment (T&E) a partire dagli annunci delle case automobilistiche europee.



La maggior parte degli investimenti viene da Volkswagen (joint venture da 10 miliardi con la cinese Anhui Jianghuai), Daimler e Renault-Nissan. Paradosso che T&E spiega con "l'ambizioso mandato della Cina, che impone ai costruttori automobilistici di produrre veicoli elettrici sul suo territorio" che costituisce un "fattore chiave per gli investimenti nei veicoli elettrici, che oggi manca in Europa".