Su Opel Insignia arrivano comandi gestuali e servizi online

ROMA - Sulle nuove Opel Insignia basterà muovere una mano davanti allo schermo montato in plancia per variare le impostazioni dei sistemi di infotrattenimento di bordo. Con i comandi di tipo gestuale, al debutto nel corso dell'anno, con gli impianti Multimedia e Multimedia Navi Pro, arriveranno anche un'ampia serie di servizi connessi che vanno dalla segnalazione in tempo reale del traffico sulla strada, alle informazioni sui parcheggi nei pressi della destinazione da raggiungere, dai prezzi dei carburanti praticati dalle stazioni di servizio agli aggiornamenti 'online' delle mappe dei navigatori satellitari. Le personalizzazioni del dispositivo possono, inoltre, essere regolate memorizzando sino a cinque profili diversi, dando così modo a più utilizzatori di un medesimo veicolo di ritrovare le proprie impostazioni quando salgono a bordo per quello che riguarda la climatizzazione, l'equalizzatore del sistema audio, le destinazioni preferite, le playlist e i punti di interesse.



In un secondo tempo, sarà possibile avere soluzioni specifiche per la ricerca e la definizione dei percorsi, grazie all'utilizzo delle preferenze individuali nell'ambito della loro elaborazione. "I clienti - sottolineano da Russelsheim - possono disporre di un grande schermo touch a colori, fino a otto pollici, e hanno un Driver Information Cluster ad alta risoluzione, molto ordinato e chiaro che può essere ulteriormente potenziato con l'head-up display a richiesta: ci si può collegare con tecnologie tradizionali come il Bluetooth o la presa USB, oppure si può integrare il proprio smartphone attraverso sistemi all'avanguardia come Apple CarPlay o Android Auto".



Per navigare su Internet i nuovi dispositivi utilizzano il telefonino. Per rendere più semplice l'utilizzo del sistema è stata adottata una nuova interfaccia che, appunto, comprende i comandi gestuali: i movimenti da compiere con le dita, chiariscono dalla Casa del Fulmine, sono simili "a quelli che siamo ormai abituati a fare sui tablet, ergonomici e di facile comprensione, ma il sistema di infotainment risponde anche ai comandi al volante" e, nella variante Pro, ai vocali.