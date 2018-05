Vw lancia portale MoDo su strategie future per mobilità

ROMA - Volkswagen Group Italia lancia MoDo, portale che racconta la mobilità del futuro. Notizie, storie, approfondimenti sul passaggio del gruppo, da fornitore di auto a provider della mobilità sostenibile nel prossimo futuro. ''Si sente molto parlare di come cambierà il modo di spostarsi nei prossimi anni - spiega Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia - Ma spesso troppe voci contrastanti, e non sempre competenti, creano confusione: in questo senso MoDo si pone come fonte autorevole, la voce di un gruppo che intende fare chiarezza a chiunque cerchi informazioni sulla mobilità di domani''.



La visione di Vw per il futuro delinea una mobilità che sarà elettrica, connessa, condivisa e autonoma. Su MoDo si parla di questo, spaziando da temi di attualità, al centro della discussione quotidiana, ad argomenti e scenari futuristici che troveranno una realizzazione concreta nel prossimo decennio.



Navigando è possibile immergersi a 360° nella realtà del gruppo: si va dai contenuti più tecnici, quelli sulle tecnologie che muoveranno le auto del futuro - intelligenza artificiale e guida autonoma sono tra gli hot topics - a una visione più ampia sulla qualità della vita, che proprio grazie all'innovazione incrementerà sotto molti punti di vista. Attenzione è poi riservata ai centri di R&D, strutture dove le idee prendono forma e diventano realtà, e alle persone che rappresentano il cuore dell'intero progetto: la tecnologia avanza costantemente, assumendo un ruolo predominante, ma la mobilità di domani non può rescindere dall'apporto umano.



Tutte le news e le curiosità del mondo MoDo troveranno infatti spazio sull'account Twitter (@VWGroupItalia) e sulla pagina LinkedIn di Volkswagen Group Italia.