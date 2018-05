DS7 Crossback, arriva nuovo motore benzina 4 cilindri 225 cv

ROMA - A due mesi dall'avvio dalle prime consegne, DS 7 Crossback, il nuovo suv DS, si dota di un motore benzina da 225 cv, 300 Nm di coppia, e un consumo omologato di 5,9 litri. Progettato in Francia e prodotto a Douvrin, questo quattro cilindri beneficia di tecnologie di punta: alzata variabile delle valvole in aspirazione, fasatura variabile in aspirazione e scarico, turbo twinscroll, pressione d'iniezione a 200 bar, 'freewheeling', filtro antiparticolato GPF, per consumi al top del segmento.



Il motore benzina PureTech 225 offre 225 cv di potenza e una riduzione del 6 % dei consumi rispetto alle versioni precedenti (THP 205). Per arrivare a tali prestazioni gli ingegneri di DS Automobiles si sono impegnati nel migliorarne la resa. Per raggiungere questi livelli di performance è stata data attenzione ad alcuni dettagli tecnici, a partire dalle modifiche dei cicli di combustione, passando per la riduzione degli attriti fino a un nuovo turbocompressore più performante. Anche il nuovo cambio automatico a otto rapporti EAT8, abbinato al PureTech 225 di DS 7 Crossback, permette di ridurre i consumi grazie a un adattamento dinamico dei rapporti, ottimizzando ulteriormente l'efficienza, in particolar modo attraverso la modalità ECO che utilizza il'free wheeling'(ritorno del motore al minimo, con disaccoppiamento del cambio quando si toglie il piede dall'acceleratore a velocità tra 20 e 130 km/h).



Il motore benzina PureTech permette anche una drastica riduzione delle emissioni inquinanti, grazie all'adozione di un filtro antiparticolato GPF (Gasoline Particulate Filter)che riduce le emissioni di particolato, con un'efficienza di filtraggio superiore al 75%; ad un sistema antinquinamento ancora più efficace e all'ottimizzazione della reazione di combustione.