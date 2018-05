Pneumatici, parte da Misano il Conti Truck On Tour

ROMA - Partirà sabato dall'Autodromo di Misano, in occasione del Weekend del Camionista - Misano Grand Prix Truck, il Conti Truck On Tour 2018, l'iniziativa di Continental che porterà nelle aree di servizio delle autostrade italiane un truck appositamente allestito per offrire una pausa rilassante ad autisti professionali ed appassionati del settore autocarro.



Continental sarà presente al Weekend del Camionista anche con la divisione PLT (Passenger Light Truck) che porterà un van brandizzato dedicato all'offerta Continental nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Insieme all'autocarro di Truck On Tour 2018, il van brandizzato completerà l'area Continental nel paddock dedicato dell'autodromo di Misano. La massiccia presenza di Continental testimonia l'importanza del Weekend del Camionista, un manifestazione che si configura come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di truck e che nella scorsa edizione ha richiamato oltre 40.000 visitatori, con la presenza di 14 case produttrici di autocarri ed un'area dedicata di oltre 5.000 mq.



Dopo quella di Misano, il Conti Truck On Tour 2018 prevede altre sei tappe: Esino Ovest, A14 - Ancona (AN) il 28 maggio, Sillaro Ovest, A14 - Bologna (BO) il 30, Valtrompia Nord, A4 - Brescia (BS) il 31 maggio, Arda Ovest, A1 - Piacenza (PC) il primo giugno, Teano Est, A1 - Caserta (CE) il 5 e Prenestina Ovest, A1 - Roma (RM) il 6.