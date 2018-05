Auto full optional, nessuno rinuncia a navigatore integrato

ROMA - L'auto dei sogni è sempre full optional ma quali accessori non devono mancare in quella che poi si acquista? Sicuramente il navigatore integrato nella plancia. A rivelarlo un sondaggio condotto dal portale DriveK che si occupa a livello europeo della configurazione di vetture nuove.



Secondo l'analisi, il 52,4% del campione intervistato in Italia richiede il navigatore a fronte di un 48,1% che pensa che sia indispensabile un sistema anti-collisione che riconosca ostacoli e pedoni.



Tra gli 'indispensabili', terzo in classifica, è l'impianto audio di alta qualità, richiesto espressamente dal 35% del campione. È ancora più high tech quel 34% che non può fare a meno di un sistema di infotainment di alto livello - come 'Android Auto' ed 'Apple Car Play', i due protocolli di comunicazione tra smartphone e vettura che permettono la sincronizzazione con il cellulare. Utilissimo - e richiestissimo (30%) - il controllo adattivo della velocità, che consente di rilassarsi nei lunghi viaggi ed evitare il rischio di superare i limiti imposti sulle strade.



Segue il sistema di parcheggio assistito che non deve mancare per il 28% del campione. Altri supporti per la sicurezza del viaggio in auto sono, invece, l'indicatore di perdita di pressione degli pneumatici (22,7%) e il sistema di accensione automatica di fari e tergicristalli (21,7%). Punta allo stile, di contro, chi non rinuncerebbe a un kit 'estetico' dell'auto - dall'assetto sportivo ai cerchi in lega - e agli interni in pelle, indicati rispettivamente dal 18% e dal 7,8% del campione intervistato. La classifica cambia però in base all'età: gli under 35 mettono infatti al primo posto l'infotainment e in particolare modo l'impianto audio di altissima qualità. Diverso l'approccio degli over 65, che puntano tutto sulla sicurezza: 6 su 10 vogliono il sistema anti-collisione che riconosca gli ostacoli ed eviti bruschi impatti, e richiedono il navigatore integrato in percentuale superiore alla media. Affinità e divergenze anche in base al sesso: se per tutti è il navigatore a farla da padrone nella classifica, il campione femminile intervistato appare più interessato al sistema di park assist (33% versus 25%) e all'indicatore di perdita di pressione degli pneumatici (36% versus 20%); gli uomini, di contro, mostrano un interesse più spiccato verso l'infotainment (36% contro 27%), il controllo della velocità (34% contro 21%) e gli interni in pelle (11% contro il 3%).