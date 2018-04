Citroën, arriva pet à porter: il kit per i fido a bordo

ROMA - Un kit che contiene tutto l'occorrente per muoversi assieme al proprio cane sia in ambiente urbano sia nei lunghi viaggi. Il 'pet à porter' è adattabile a tutte le auto della gamma Citroen e la sua realizzazione è stata affidata al gruppo FMA e PetPro, esperti di comunicazione e pet marketing, che hanno studiato la soluzione più dinamica e funzionale per la sua realizzazione. Disponibile da qualche giorno, presso la rete italiana delle concessionarie Citroën, contiene diversi elementi, con differenti funzioni. Per la sicurezza, sono disponibili pettorina in due taglie con cintura di sicurezza; divisorio per bagagliaio; divisorio per sedili con tasche porta oggetti; telecamera 'action cam' con supporti per monitorare l'animale in viaggio; medaglietta QR Code (sulla quale è possibile caricare le informazioni anagrafiche, il libretto sanitario e la cartella clinica del proprio cane); kit primo soccorso; rampa pieghevole per l'accesso al bagagliaio (opzionale). Per l'igiene invece il kit si compone di protezione per bagagliaio; protezione sedili posteriori; accessori pulizia abitacolo. Per il benessere distributori, acqua e cibo da viaggio; spessore di sicurezza portellone per garantire il circolo d'aria; tappeto rinfrescante; materasso isolante assorbi colpi; palla gioco porta snack mentre per l'outdoor sono previsti borsa porta accessori che si trasforma in trasportino da bici; pettorina con aggancio per la telecamera 'action cam'; asta estensibile per la 'action cam'; ciotola doppia richiudibile.