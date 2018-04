Quadro, accordo con LoJack su veicoli in Italia e Francia

ROMA - Quadro Vehicles S.A., produttore svizzero di veicoli compatti a tre ruote e di Qooder, l'unico scooter a quattro ruote al mondo, ha annunciato di aver siglato un accordo con LoJack Italia, società che si occupa del recupero dei veicoli rubati e dei servizi di mobilità innovativa, per installare sui veicoli immatricolati in Italia e Francia la tecnologia LoJack Connect.



L'accordo consente l'integrazione di questa tecnologia nella versione di Quadro 'Web Edition' a tre ruote e Qooder a quattro ruote. Il sistema LoJack Connect e i dispositivi di recupero dei veicoli rubati offrono ai conducenti la possibilità di verificare lo stato del veicolo e la sua geo localizzazione.



In particolare, LoJack Italia ha sviluppato un'applicazione SmartRider personalizzata che si collega a un dispositivo telematico di bordo, il quale consente di rimanere sempre connessi al proprio veicolo tramite lo smartphone. L'app, quindi, fornisce informazioni dettagliate tra cui tracciamento percorso, chilometraggio, stato della batteria e localizzazione.



Se il veicolo viene rubato, il proprietario può accedere con un clic a un centro assistenza sempre attivo e notificherà alle forze dell'ordine locali di avviare una ricerca.