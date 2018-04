Michelin dona macchinari a studenti zone terremotate Marche

ROMA - Sono stati inaugurati i nuovi macchinari donati dalla Fondation d'Entreprise Michelin al laboratorio di meccanica dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato 'Renzo Frau', reso inagibile dal sisma del 2016. In seguito al terremoto del 30 ottobre 2016, la sede di San Ginesio dell'Istituto, già danneggiata dalla scossa del 24 agosto 2016, ha subìto danni tali da richiederne l'evacuazione. I macchinari, irrecuperabili, sono stati sostituiti con macchine moderne, che rispondono alle esigenze industriali delle imprese del territorio e, in questa fase di ricostruzione, contribuiscono al progetto di riqualificazione della struttura scolastica del Comune di San Ginesio. Di ogni macchina è stata curata l'installazione e la messa in funzione. La donazione è avvenuta tramite la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che ha per missione l'orientamento, l'aiuto e il coordinamento dell'opera della rete delle associazioni di volontariato in ambito di politiche di welfare, socio-sanitarie e di inclusione sociale, in prospettiva del rafforzamento delle capacità locali. La Fondation d'Entreprise Michelin ha come obiettivo la promozione e il sostegno di progetti e opere a favore della mobilità sostenibile, dello sport, della salute, della solidarietà, del patrimonio culturale e della protezione dell'ambiente.