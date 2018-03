Ford-Continental, accordo per vendita pneumatici Semperit

ROMA - Ford e Continental hanno annunciato una partnership per l'introduzione, in Italia, degli pneumatici Semperit, disponibili in esclusiva presso la rete Ford.



Il brand austriaco, il cui nome deriva dal latino semper it (sempre va), dal 1985 nel portfolio prodotti del gruppo Continental, offre pneumatici estivi e invernali affidabili e con un elevato livello di sicurezza. Gli pneumatici austriaci, definiti 'gli specialisti della guida di montagna', sono pensati per chi ha aspettative in termini di sicurezza, garantendo un'esperienza di guida confortevole, anche su strade con tornanti impegnativi o di fronte a forti pendenze.



"Siamo entusiasti all'idea che un marchio storico come Semperit, nato nel 1906, possa finalmente essere disponibile anche per i consumatori Italiani, in esclusiva presso la rete Ford. Un brand che, come l'Ovale Blu, affonda le sue radici in un passato secolare e guarda al futuro in modo innovativo", ha commentato Valerio Brenciaglia, FordService director, Ford Italia.



Semperit si affiancherà al brand premium Continental e alla linea di prodotti Barum per ampliare la proposta di offerta di pneumatici del gruppo alla rete Ford.