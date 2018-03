Ecco Riser Pro, copilota virtuale e 'social' per centauri

ROMA - La start-up viennese Riser ha presentato l'app Riser Pro, dedicata ai motociclisti, che è in grado di trasformare lo smartphone in un vero copilota, può aiutare il centauro a pianificare viaggi e weekend all'insegna del divertimento di guida su due ruote e, magari, anche a trovare nuovi compagni di avventure 'on theroad'. Si tratta di un'evoluzione a pagamento dell'omonima applicazione gratuita, Riser Basic, lanciata lo scorso primo febbraio e già disponibile per Android e McOs, che aiuta a calcolare e impostare percorsi ricchi di curve, con tracciati avvincenti per i motociclisti. Disponibile dal 16 aprile, Riser Pro offre informazioni di vario tipo relative ai tracciati che si vogliono seguire, come le condizioni meteo lungo il percorso. Il tutto è integrato da una componente ''social'', che permette agli utilizzatori di organizzarsi in gruppi per partire insieme. E', poi, possibile creare un giornale di bordo dei propri viaggi, scoprire itinerari popolari nei propri paraggi, discutere di percorsi e moto tramite i commenti.