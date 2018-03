Per sistemi avviamento Mazda userà solo batterie ioni-litio

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - I giapponesi della Mazda si preparano a dire addio agli accumulatori di energia al piombo in favore di più leggeri ed efficienti agli ioni di litio. L'annuncio è stato dato in occasione dell'accordo con Eliiy Power e Ube Industries, con cui sarà avviata dal 2021 la produzione di soluzioni a 12 Volt più durature e con elevata resistenza al calore e agli urti rispetto a quelle attualmente sul mercato, in grado di sostituire in piena sicurezza le tradizionali batterie piombo-acido nei sistemi d'avviamento degli autoveicoli. Nella nota che ne ha dato notizia viene sottolineato come il nuovo tipo di batterie da sviluppare rappresenti una promettente alternativa "in considerazione sia delle limitazioni all'uso del piombo introdotte nelle norme di tutela ambientale in alcuni Paesi, sia dell'obiettivo dei progettisti di ridurre il peso dei veicoli per favorire il risparmio di carburante. Sinora il loro utilizzo sui veicoli a motore è stato limitato dall'esigenza di avere batterie che resistessero alle elevate temperature presenti nel vano motore e alle potenziali forze d'urto che si generano in caso di collisione. Con questo nuovo progetto, Mazda, Eliiy Power e Ube Industries uniranno le rispettive competenze tecniche per superare questi problemi".



La Casa giapponese punta a creare un prodotto di nuova generazione che sia di largo impiego. Si tratta di un primo passo verso una collaborazione con Eliiy Power e Ube che potrebbe interessare altri progetti, compreso l'utilizzo delle soluzioni nate dalla ricerca comune per la realizzazione di accumulatori a "bassa tensione, utilizzabili nelle tecnologie di elettrificazione dei veicoli al di là dei sistemi di avviamento".



(ANSA).