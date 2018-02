Ford, il navigatore Waze arriva su tutte le auto

(ANSA) - BARCELLONA, 26 FEB - Al Mobile World Congress in corso a Barcellona, Ford ha annunciato che la app di navigazione stradale Waze, acquisita da Google nel 2013, sarà disponibile per tutti i possessori di Ford a partire dal prossimo aprile.



La partnership, preannunciata per la prima volta allo scorso Consumer Electronics Show di Las Vegas, prevede che a breve i veicoli dotati del sistema Sync 3 con AppLink potranno proiettare, sul touchscreen di bordo, i contenuti di Waze presenti nel proprio smartphone Apple collegato all'auto.



Nata in Israele, Waze conta oltre 100 milioni di utenti attivi. La app sfrutta il crowdsourcing per aiutare i conducenti ad affrontare il traffico.(ANSA).