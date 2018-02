Dal lavoro al centro commerciale con l'auto autonoma

ROMA - Nissan e l'azienda nipponica DeNA inaugureranno il prossimo 5 marzo il test sul campo di Easy Ride, il nuovo servizio di mobilità robotizzato a cui le due aziende stanno collaborando. Il test si svolgerà nel distretto Minatomirai di Yokohama, nella prefettura giapponese di Kanagawa, e i partecipanti potranno viaggiare all'interno di veicoli dotati di tecnologia a guida autonoma seguendo una rotta prestabilita. Il percorso si estende per circa 4,5 chilometri tra il quartier generale Nissan e il centro commerciale Yokohama World Porters.



Le auto saranno controllato da un centro di monitoraggio remoto che sfrutta le tecnologie avanzate delle due aziende. Durante il test sul campo Nissan e DeNA testeranno anche le funzioni di assistenza associate a Easy Ride.



Utilizzando un'apposita app per dispositivo mobile, i passeggeri potranno dare indicazioni su ciò che desiderano fare, in forma scritta o tramite comando vocale, oltre a scegliere la propria destinazione da un elenco di mete consigliate.



All'interno dell'auto, lo schermo di un tablet mostrerà quasi 500 punti di interesse ed eventi consigliati nelle vicinanze.



Inoltre sarà possibile scaricare sul proprio smartphone circa 40 buoni sconto da utilizzare in negozi e ristoranti della zona.



Ai partecipanti verrà chiesto di completare un sondaggio sull'esperienza in generale dell'Easy Ride. La sperimentazione permetterà di acquisire nuove conoscenze attraverso il collaudo del servizio Easy Ride aperto al pubblico, per studiarne le potenzialità commerciali. La collaborazione tra Nissan e DeNA punta anche allo sviluppo di servizi riguardanti ambienti senza conducente, ampliamento delle rotte, logistica di distribuzione dei veicoli, processi di carico/scarico e supporto multilingua. L'obiettivo iniziale è lanciare Easy Ride in un contesto circoscritto per poi proporre un servizio completo nei primi anni del 2020.