RoadReader, prima auto guidata da uno smartphone

ROMA - Un'auto che si guida con uno smartphone. Nell'era dello sviluppo della guida autonoma anche Huawei, leader globale nella tecnologia, sviluppa un progetto dedicato alla mobilità del futuro. Si chiama RoadReader e consente di utilizzare uno smartphone, in questo caso un Huawei mate 10 Pro, dotato di intelligenza artificiale, per muovere un veicolo anche senza conducente. Il progetto, sviluppato in appena 5 settimane, ha consentito a Huawei di trasformare una Porsche Panamera in un veicolo che è in grado di vedere e capire tutto ciò che lo circonda. Ciò significa che può distinguere tra 1.000 diversi tipi di oggetti, tra cui ad esempio una palla o una bicicletta, o tra un gatto e un cane e percorrere la direzione più appropriata. Il dispositivo utilizza infatti l'intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente i soggetti che vengono inquadrati, come gatti, cani o cibo e aiutare gli utenti a scattare foto da veri professionisti.



Il progetto RoadReader è presentato al Mobile World Congress di Barcellona, dove darà vita ad una vera e propria experience nei giorni 26 e 27 febbraio. Gli appassionati avranno la possibilità di testare direttamente l'auto, insegnandole come identificare ed evitare determinati ostacoli.