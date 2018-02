Mazda crede nei diesel e svilupperà nuovi motori per Suv

MILANO - ''Mazda continua a investire sul Diesel perché questo propulsore è adatto ai grandi Suv. Proseguiamo a svilupparlo con nuovi approcci e presenteremo un nuovo motore entro la fine del 2019: credo che questa tecnologia abbia ancora un futuro con i grandi Suv e le berline importanti e aiuti a ridurre le emissioni di C02'', lo ha detto Kyoshi Fujiwara, direttore e senior executive officer ricerca e sviluppo di Mazda Motor Corporation, a margine dell'evento Quattroruote Day. Nel corso della manifestazione tenutasi presso l'Unicredit Pavillon, l'azienda nipponica è stata premiata con il Q Global Tech Award per l'innovazione tecnologica proposta con il rivoluzionario propulsore a benzina SkyActive X, dotato di sistema di accensione del carburante a compressione anziché a candela, come avviene con i Diesel. ''La prima vettura che lo adotterà - ha chiarito Fujiwara - arriverà sul mercato nel 2019.



In seguito adotteremo anche per i benzina i filtri per il particolato, i Gasoline Particulate Filter''.



Tornando sulle applicazioni a gasolio, ha spiegato: ''Al momento non utilizziamo sulle nostre vetture filtri per NOx ma in futuro con i Diesel di questa generazione probabilmente dovremo ricorrervi''. La nuova generazione di motori a gasolio che stiamo studiando - ha chiarito - ''punta a fare a meno della tecnologia SCR'', quella del trattamento dei gas di scarico, con filtri e additivi. ''Senza questo tipo di tecnologie - ha sottolineato - le emissioni dei Diesel sono più 'trasparenti' e potremo anche ridurre il prezzo delle vetture''.



Sulle strategie future del brand, Fujiwara ha chiarito: ''Nei prossimi anni continueremo a produrre tre famiglie di motori (a benzina e a gasolio, ndr) e aggiungeremo l'elettrificazione con mild hybrid, ibrido Phev ad autonomia estesa e 'pure electric', per alcuni Paesi come la Norvegia e gli Stati Uniti. Per i primi veicoli EV utilizzeremo le piattaforme attuali, per quelli delle prossime generazioni stiamo considerando di dedicare piattaforme specifiche. I tempi, però, per l'introduzione della prossima generazione di vetture elettriche con piattaforma dedicata non sono stati ancora decisi. La tecnologia sarà presentata entro la fine del 2019 per essere pronta per il 2020''.