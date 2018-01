Motori PureTech, soluzione PSA per ecomobilità non elettrica

MILANO - Con il debutto dei nuovi motori benzina PureTech il Gruppo PSA compie un ulteriore passo avanti nella riduzione delle emissioni applicando ai suoi modelli sistemi antinquinamento innovativi. A partire da questi primi giorni del 2018 il filtro antiparticolato per propulsori benzina a iniezione diretta - chiamato Gasoline Particule Filter (GPF) e che consente di trattare le emissioni con un'efficacia superiore al 75% - sarà esteso a tutti i motori benzina a iniezione diretta PureTech 3 cilindri turbo e sui 4 cilindri, con l'obiettivo di ottimizzare prestazioni e rendimento, riducendo ulteriormente i consumi. Questi progressi nelle motorizzazioni sono associati a un'offerta arricchita di cambi, tra cui un nuovo cambio manuale a 6 rapporti e un cambio automatico a 8 rapporti (EAT8) per ottenere una drastica diminuzione dei consumi e un piacere di guida ai massimi livelli.

Oltre che per la presenza del GPF il sistema antinquinamento dei motori PureTech è ancora più efficace in tutte le situazioni grazie a una migliore resistenza termica dei materiali, ad un pilotaggio ottimizzato della temperatura di scarico e all'utilizzo di nuove tecnologie per il catalizzatore. I progettisti di PSA hanno lavorato per ottenere una combustione ancora migliorata grazie a un controllo più preciso della miscela aria/carburante che utilizza una nuova generazione di sonda a ossigeno proporzionale Nel loro complesso, queste evoluzioni tecniche consento alle motorizzazioni PSA di rispondere in anticipo alla seconda fase della norma Europea Euro 6 ed, al tempo stesso, alla norma cinese più severa, quella denominata China 6b. Un breve test con vetture del Gruppo PSA ha permesso di valutare positivamente, in un itinerario attorno a Milano il miglioramento ottenuto nei motori benzina PureTech a livello di prestazioni - come i 20 Cv in più sul motore 4 cilindri e soprattuto il tempo di risposta ridotto in tutte le unità 3 e 4 cilindri. Migliorati anche i consumi fino al 4% per i 3 cilindri PureTech e fino al 6% per i motori 4 cilindri. Risultati che sono stati raggiunti grazie anche all'evoluzione dei cicli di combustione: nei motori 3 cilindri sono stati introdotti un ciclo ad alto tasso di ricircolo dei gas di scarico e una pressione aumentata a 250 bar per il sistema d'iniezione diretta. Nei 4 cilindri spiccano invece la generalizzazione del sistema ad alzata variabile continua ed evoluzione del pilotaggio delle iniezioni multiple (Valvetronic). Inoltre la riduzione degli attriti, all'evoluzione dei turbocompressori (waste gate elettrica, miglioramento del rendimento di turbina e compressore). Da notare che la riprogettazione delle unità 3 e 4 cilindri della serie PureTech ha permesso di implementare la compattezza per consentire l'integrazione nei veicoli più piccoli del Gruppo che utilizzano la nuova piattaforma CMP. Da questa combinazione ingegneristica è stato possibile ottimizzare l'aerodinamica (riduzione del SCx) - e ridurre quindi i consumi - grazie al disegno più basso del cofano e della base del parabrezza e offrendo nel complesso una maggiore libertà in termini di stile.



PSA ha anche introdotto il sistema free wheeling (cioè il ritorno del motore al minimo con disaccoppiamento del cambio ad ogni rilascio del pedale dell'acceleratore, per velocità comprese tra 20 e 130 km/h) con il nuovo cambio automatico EAT8, un elemento che ha contribuito ulteriormente a migliorare l'efficienza. L'attuale generazione del PureTech, tutti start and stop, comprende i 3 cilindri nelle varianti da 82, 110 e 130 Cv rispettivamente con 118, 205 e 230 Nm di coppia e i 4 cilindri 180 e 225 CV con 250 e 300 Nm di coppia.