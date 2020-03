Coronavirus: Volkswagen alla Bce, fate presto con credito emergenza

Volkswgen va in pressing sulla Bce per accelerare sugli acquisti di commercial paper, il debito a brevissima scadenza delle aziende che la Bce ha deciso di includere nel nuovo programma di aiuto 'Pepp' contro la stretta creditizia da coronavirus.

In un'intervista al FInancial Times Frank Witter, il direttore finanziario della casa automobilistica tedesca che la scorsa settimana ha chiuso gli stabilimenti in Europa, chiede di mandare "chiari segnali" e muoversi "il prima possibile" nell'acquistare i titoli delle aziende che spesso hanno scadenze a sei o nove mesi. "C'è grande pressione sui flussi di cassa" e, spiega Witter, per quanto riguarda Vw "abbiamo approvvigionamenti diversificati, ma non tutti liquidi come era prima".

Volkswagen ha circa 500.000 dipendenti in Europa e ha ridotto gli orari di lavoro di decine di migliaia di lavoratori tedeschi, potendo contare sul governo per colmare i minori salari.