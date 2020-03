Coronavirus: stop attività produttive Askoll fino a 3 aprile

Si ferma per l'emergenza Coronavirus anche Askoll Eva Spa, azienda nel campo della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie. In ottemperanza di quanto stabilito nel decreto del presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 recante nuove misure urgenti di contrasto e contenimento del diffondersi della pandemia da virus Covid-19, non rientrando tra le attività presenti nell'"Allegato 1", Askoll comunica la sospensione delle attività produttive fino al prossimo 3 aprile 2020.