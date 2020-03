Coronavirus: Camilleri, Ferrari fa il possibile per aiutare

"Sarete orgogliosi di sapere che stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le persone meno fortunate della nostra comunità e del nostro Paese con l'acquisto e la distribuzione di respiratori, apparecchiature per la ventilazione e mascherine protettive certificate. Abbiamo anche donato un'ambulanza al sistema sanitario di Modena che naturalmente continuerà a essere a disposizione della città anche a crisi finita". Lo spiega in una lettera ai dipendenti Ferrari l'ad Louis Camilleri. "La nostra presenza globale e la forza del nostro marchio sono un'enorme risorsa nel raccogliere aiuti, così come lo sono la creatività, la determinazione e la competenza di tutti coloro che sono impegnati in queste attività cruciali. Molto è stato fatto e molto altro di sicuro lo sarà. Non mi resta che esprimere la mia profonda gratitudine per il vostro coraggio e la vostra capacità di resistere. Siamo tutti parte di una famiglia che sta attraversando una prova difficile, ma che restando unita riuscirà a superarla", prosegue.