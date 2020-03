Coronavirus: sede Maserati a Modena illuminata con Tricolore

Maserati ha deciso di illuminare con i colori della bandiera Italiana la torre della storica sede di viale Ciro Menotti a Modena. La Casa del Tridente - rende noto un comunicato - "vuole esprimere solidarietà, con un gesto emozionante, all'Italia, agli italiani in questa situazione di emergenza sanitaria. Ma anche un omaggio a Modena, la città che la ospita da oltre 80 anni. Un gesto simbolico che va ad affiancarsi alla campagna mondiale siamo tutti italiani, espressa da numerosi Paesi che hanno voluto illuminare alcuni monumenti ed edifici con il tricolore, in segno di rispetto e di incoraggiamento in questo difficile momento".