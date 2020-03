Porsche, pronto a ripartire il campionato virtuale Esports

Tornano le competizioni automobilistiche virtuali targate Porsche. La serie dedicata alle gare virtuali, lanciata proprio dalla casa automobilistica tedesca, è pronta a riaprire i battenti con il nuovo nome di 'Porsche TAG Heuer Esports Supercup', visto l'ingresso del nuovo sponsor, oltre ad un montepremi finale che raggiunge la somma di 200mila dollari per la prossima stagione. Il campionato automobilistico esports monomarca è stato avviato da Porsche nel 2019 insieme a iRacing, il maggiore provider di simulazioni realistiche nell'ambito dell'automobilismo online. Apripista del campionato virtuale era stata l'Italia che, già due anni fa, aveva inaugurato la 'Porsche Esports Carrera Cup Italia', il primo monomarca virtuale parallelo alla competizione reale, nato nel 2018 dalla collaborazione tra Porsche Italia, Ak Informatica e i suoi partner tecnologici. "Le competizioni automobilistiche esports - ha spiegato Kjell Gruner, Vice Presidente Marketing di Porsche AG - consentono a moltissimi appassionati del nostro brand di vivere un'emozionante esperienza e la 'Porsche TAG Heuer Esports Supercup' è la nostra serie più importante dedicata alle corse automobilistiche virtuali. Dopo un debutto di estremo successo nel 2019, stiamo per iniziare la seconda stagione con un partner molto forte al nostro fianco. TAG Heuer, un marchio con una solida tradizione, contribuirà a consolidare ulteriormente la popolarità dell'iniziativa di esports racing più rinomata al mondo". Nella scorsa stagione, l'australiano Josh Rogers ha vinto il campionato dopo la finale contro il tedesco Maximilian Benecke. Al terzo e quarto posto si sono classificati, rispettivamente, il britannico Sebastian Job e lo statunitense Mitchell deJong. I quattro migliori piloti della stagione passata parteciperanno anche al campionato di quest'anno insieme ad altri 36 partecipanti. Il programma della Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020 prevede l'introduzione di più circuiti per il campionato. Si partirà il prossimo 28 marzo con una prova pre-stagionale presso il Circuit de Barcelona-Catalunya, che ha ospitato la competizione nell'autunno del 2019.