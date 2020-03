Garante scioperi, revocare subito stop benzinai

Revocare subito l'astensione proclamata dai benzinai a partire da domani. Così la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che invita "le Organizzazioni sindacali FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl, FIGISC ANISA Confcommercio, a revocare immediatamente l'astensione, dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione". "Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere", avverte il Garante in una nota ribadendo "il fermo invito a tutte le organizzazioni sindacali, fino al 30 marzo 2020, considerato lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale, dovuto al diffondersi del virus COVID-2019, a non effettuare scioperi che coinvolgano i servizi pubblici essenziali, dal momento che essi non farebbero altro che aggravare la condizione dei cittadini".