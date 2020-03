Coronavirus: Daimler Trucks & Buses, attiva rete assistenza

Mercedes-Benz Trucks, FUSO e Daimler Buses mantengono attiva la rete di assistenza e stanno facendo tutto il possibile per continuare a fornire ai loro clienti ricambi e servizi di manutenzione in piena emergenza coronavirus. Laddove possibile - si legge in una nota - "dal punto di vista organizzativo e nel rispetto dei requisiti legali e ufficiali perseguiamo l'obiettivo di mantenere attiva la nostra rete di assistenza in tutta Europa con un massimo di 3.000 centri". "I nostri colleghi dei nostri centri di servizio - ha dichiarato Martin Daum, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Daimler Truck AG- contribuiscono in modo significativo a garantire che la nostra società possa affrontare al meglio l'attuale stato di emergenza, e per questo motivo ringraziamo questi eroi di tutti i giorni dal profondo del cuore".



"I camion e gli autobus sono particolarmente importanti vista la situazione attuale. In questo momento i Truck per il trasporto e la logistica devono essere disponibili per garantire l'approvvigionamento e lo smaltimento, così come i servizi di emergenza. Per questo motivo - conclude la nota - è fondamentale che i nostri centri di assistenza rimangano operativi laddove possibile. Allo stesso tempo, la nostra azienda sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei nostri clienti e dei nostri collaboratori nei nostri centri di assistenza che rimangono aperti".