Coronavirus: Autovie, in forte calo numero auto, resistono tir

Sono stati 153 mila 853 i mezzi pesanti transitati sulla rete di Autovie Venete, nella settimana compresa fra lunedì 16 e domenica 22 marzo. Nello stesso periodo dello scorso anno, quando uno scenario sanitario come quello attuale era inimmaginabile ricorda in una nota della Concessionaria, il traffico pesante era stato di 259 mila 653 mezzi. Attualmente, sottolinea Autovie, i veicoli in transito per la maggior parte trasportano prodotti indispensabili. Un piccolo esercito di autisti che non hanno potuto fermarsi e per i quali, sulla rete autostradale, le aree di servizio sono rimaste aperte. In calo i mezzi pesanti ma a subire una forte riduzione sono soprattutto quelli leggeri. Delle oltre 500mila automobili di media alla settimana nel periodo dal 16 al 22 marzo, ne sono passate poco più di 80 mila. Il traffico di mezzi pesanti, si è mantenuto su valori più dinamici, calando complessivamente, dal 17 febbraio al 22 marzo, di 101 mila 829 veicoli.