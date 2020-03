Concept car Icona Nucleus vince Good Design Award 2019

Il concept car Icona Nucleus ha vinto il Good Award 2019, assegnato dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies. E' stata selezionata per l'eccellenza del design tra oltre 900 design e grafiche di prodotto.

Presentato per la prima volta al Salone di Ginevra nel 2018, il concept vehicle Icona Nucleus ha già ricevuto il German Design Award, i Muse Design Awards di New York, il Panda d'Oro per l'Innovazione e il Capital Elite Award. "La visione e il design innovativi di Nucleus hanno molto da dire anche a due anni dal suo debutto e questo dimostra ancora una volta la proposta lungimirante dello studio", afferma Teresio Gigi Gaudio, presidente e ceo di Icona.

Fondata nel 2010, Icona ha le sue radici a Torino e ha come azionisti Tecnocad Progetti e Cecomp. Collabora con oltre 130 designer, modellisti, ingegneri e project manager di 21 diversi Paesi, con uffici a Shanghai e Los Angeles oltre all'headquarter di Torino. Nel 2019 i ricavi di Icona sono stati pari a 16 milioni di euro.