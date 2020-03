Coronavirus: a Roma verifiche per tutte le auto in strada

Controlli per tutte le auto a circolazione, previo incolonnamento, e non più solo verifiche a campione. E' quanto ha disposto la polizia locale di Roma nell'ambito dei controlli circa le prescrizioni per contenere il coronavirus. La nuova modalità dei controlli scatterà domani "e fino a nuova diversa disposizione".

La disposizione del Comando Generale della Polizia locale di Roma prevede la predisposizione di "imbuti delimitati con coni flessibili" per fermare "tutti i veicoli e non semplicemente a campione al fine di verificare la legittimità degli spostamenti". "I veicoli - si legge nella disposizione di servizio - devono essere tutti accodati e devono essere tutti sottoposti a controllo. La eventuale fila di veicoli deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità e sicurezza della circolazione".