Citroen C5 Aircross, con il SUV alla scoperta dell'Umbria

Alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del centro Italia a bordo di Citroen C5 Aircross.



Il viaggio fatto da Citroen è arrivato fino a Gubbio, ai confini con le Marche dove storia e tradizioni si mischiano. Nonostante le dimensioni generose, si legge nel diario di viaggio redatto dalla casa francese, l'auto si muove con sicurezza ed agilità tra le strette vie della cittadina umbra, trasmettendo una piacevole sensazione di comfort grazie ai sedili comodi e spaziosi e alle nuove sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi che assorbono le asperità delle antiche strade del centro storico. Ad accogliere il SUV è piazza dei Consoli, proprio nel cuore della città e dove ogni anno, da oltre 800 anni, si ripete lo spettacolo della corsa dei ceri. Su strada, C5 Aircross è spinto dalla motorizzazione BlueHDi 180 S&S EAT8 e assistito dai numerosi sistemi che garantiscono comfort e sicurezza alla guida. L'itinerario verso Gubbio porta fino alla basilica di S. Ubaldo che dall'alto del monte Ingino domina la città. Nella Gola del Bottaccione si snoda invece la statale che da Gubbio porta alla Madonna della Cima, una strada dall'andamento sinuoso che mette alla prova il comportamento dinamico di C5 Aircross, i sedili Advanced Comfort con le numerose regolazioni in altezza e in profondità e il sistema di massaggio multipoint. I tre sedili posteriori sono della stessa ampiezza, individuali, ripiegabili a scomparsa, scorrevoli e inclinabili, per una modularità di riferimento. Con SUV C5 Aircross si prosegue l'itinerario e da Gubbio si arriva a Gualdo Tadino, salendo fino all'eremo di Serrasanta a quota 1348 metri.



Un complesso costituito da una chiesina medievale con un porticato-rifugio, luogo che ha ospitato eremiti e anacoreti che, attraverso i secoli, hanno popolato le aspre pendici del monte. In questo ultimo tratto, a farla da padrone anche in presenza di fondi a bassa aderenza, è il sistema Grip Control a garantire la motricità.