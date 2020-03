'Pronti a vendere la Nuova 500 anche in Usa'

Fca sceglie Milano per presentare al mondo Nuova 500, la prima vettura italiana full electric, "per un futuro migliore". È questa la sfida raccolta dalla Nuova 500, la prima full electric italiana. Non il lancio di una nuova Fiat ma della 500, l'auto del prossimo decennio, come la definisce il responsabile del brand, Olivier Francois. "Una novità epocale", aggiunge, non solo perché punta sulla nuova mobilità elettrica. "Cinquant'anni dopo la produzione - sottolinea - torna Italia, a Torino, dove è stato fatto un investimento enorme". "Serve aiuto sulle infrastrutture e anche sugli incentivi. Non si può investire pesantemente sull'elettrico, come abbiamo fatto noi, e vivere in un Paese che non sia all'altezza della mobilità elettrica". "Mi aspetto risposte dal governo e dai comuni - aggiunge - C'è un impegno di Milano sulla elettrificazione, la stessa cosa su Torino". " Non facciamo piattaforme destinate ad essere orfane". Sulla possibilità che altri modelli vengano realizzati sulla piattaforma della Nuova 500 full electric di Mirafiori, a Torino, Grancois assicura che "Ci saranno altri sviluppi".

A chi chiede se la Nuova 500 sarà venduta anche negli Stati Uniti, Olivier risponde che "se c'è domanda, soprattutto in California, noi siamo pronti. Intanto dal prossimo anno verrà venduta in Brasile. La versione normale la vedrete il 4 luglio, a Torino, insieme al lancio ufficiale, con tante altre sorprese", spiega Francois, precisando che la produzione inizierà a giugno, mentre le consegne inizieranno "Da agosto, settembre". "Quest'anno saranno molto limitate - conclude - cinquecento per ogni Paese".

"Con la Nuova 500 full electric- dice Luca Napolitano, responsabile Emea del brand - Fiat vuole prendersi la leadership del mercato elettrico".