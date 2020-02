Non si ferma all'Alt e sperona auto Polizia, nei guai 28enne

Ha evitato il controllo della Polizia, fuggendo a tutta velocità per le strade di Cagliari, speronando le Volanti e mettendo a rischio l'incolumità degli altri automobilisti e dei passanti. Un giovane di 28 anni, di origine romena, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il giovane, ieri sera, mentre percorreva via Santa Gilla al volante di una Mini Cooper dopo aver visto un'auto della Polizia ha subito invertito la marcia. Gli agenti lo hanno notato e tentato di raggiungerlo per fermarlo. Ne è scaturito un inseguimento nel corso del quale il 28enne ha più volte speronato le auto della Polizia. La folle corsa della Mini Cooper è finita in via San Simone dove il conducente ha tentato ancora una volta di speronare la Volante e infine ha perso il controllo andando a sbattere contro un muro.