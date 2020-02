Ford, nuova versione Ranger per cross-country in Sud Africa

Ford punta sul motorsport con una versione speciale del Ranger. Questo pick up cambia pelle per gareggiare nelle Cross Country Series del Sud Africa, correndo nell'ambito della classe FIA. È quanto si legge su alcuni siti americani. In particolare, la flotta con specifiche da gara utilizzerà al posto del V8 da 5.0 litri, un EcoBoost V6 da 3,5 litri preso dall'F-150 Raptor e avrà un telaio aggiornato che sposta il motore più indietro per una configurazione a montaggio centrale.



La potenza viene distribuita a tutte e quattro le ruote e per limitarla ci sono pinze Brembo a sei pistoncini nella parte anteriore e pinze raffreddate ad acqua nella parte posteriore.



Ford finirà per lanciare tre di questi Ranger da corsa entro la metà del 2020, con i team di gara che inizieranno la competizione con gli attuali pick up con motore V8 per poi passare ai nuovi modelli quando saranno disponibili.