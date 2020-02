Batmobile lunga 6 metri e larga 3,5 sequestrata a Mosca

Ci sono molti modi per farsi notare sulle strade, spaziando dalle hypercar con motori ultrapotenti e scarichi 'aperti' fino alle berline di lusso placcate in oro. Un comportamento che è diffuso a Mosca, con schiere di nuovi ricchi e potentissimi influencer che non mancano di esibire auto costosissime e dalle finiture a dir poco originali. Ma non era mai capitato di vedere sulle strade della capitale russa una enorme Batmobile - lunga 6 metri e larga 3,5 - davvro fuori da ogni regola che, non appena ha incrociato una pattuglia della Polizia, è stata fermata e sequestrata. Come riportato dal portavoce del ministero degli interni Vladimir Vasenin, le forze dell'ordine hanno impedito ''che un'automobile realizzata con un'assemblaggio improvvisato e fuori da ogni regola girasse per le strade aperte al traffico'', fermando il conducente. Questi, un 32enne moscovita, è stato anche multato per violazione delle regole della circolazione, per guida di un veicolo non autorizzato a circolare e privo di immatricolazione.



Ora si aprirà un lungo contenzioso perché la Batmobile - acquistata negli Stati Uniti - ha un valore di quasi 800mila euro ma si trova, al momento, sequestrata in un deposito giudiziario.