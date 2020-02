Usa: nel 2019 boom di morti tra i pedoni, record da 30 anni

Il numero di morti tra i pedoni negli Stati Uniti ha raggiunto nel 2019 il livello più alto degli ultimi 30 anni. Secondo il rapporto di Governors Highway Safety Association, un'organizzazione non profit che rappresenta gli uffici statali per la sicurezza delle autostrade, i decessi l'anno scorso hanno raggiunto quota 6.590, con un aumento di circa il 5% rispetto ai 12 mesi precedenti. Tra i possibili fattori c'è la distrazione di pedoni e automobilisti legata all'uso dello smartphone, e ancora il gran numero di Suv, l'uso di alcol e droghe. Il dossier ha rivelato anche come dal 2009 al 2018, la crescita delle vittime tra i pedoni è stata di oltre il 50%. Questo anche se in generale, secondo le proiezioni della National Highway Traffic Safety Administration, il numero di decessi per incidenti è calato di circa il 3,4% nella prima metà del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. E nel 2018 sono diminuiti del 2,4% rispetto all'anno prima.