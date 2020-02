Coronavirus: Salone moto design confermato a Milano

"Le conseguenze del Coronavirus non modificano il calendario del salone di moto design di Milano, il Moard (motorcycle, art & design)". Lo rende noto un comunicato degli organizzatori.

"La manifestazione culturale dedicata alle due ruote, sostiene infatti il messaggio del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e conferma le date di svolgimento dell'esposizione, che è in programma: sabato 9 e domenica 10 Maggio 2020, presso il Superstudio Più in via Tortona, nel design district" del capoluogo lombardo, aggiungono gli organizzatori.