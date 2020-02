Kia, entro l'anno potrebbe arrivare nuovo logo del brand

I blog e le riviste di settore coreane lo confermano: entro l'anno Kia ha intenzione di presentare il nuovo logo. Secondo indiscrezioni il logo dovrebbe riferirsi a quello impiegato dal brand come lettering sul concept Imagine, presentato al salone di Ginevra del 2019, appena un anno fa. Si tratterebbe di un logo molto più minimalista e stilizzato che abbandona i fronzoli per dar spazio alle tre lettere, dalle linee semplici e pulite; via anche l'ovale che nella nuova icona del brand non troverebbe spazio. ''Il nuovo emblema - ha dichiarato Park Han-woo al Motorgraph della Corea del Sud - è simile a quello della concept car Imagine ma sembrerà un po' diverso''. Il nuovo logo Kia potrebbe apparire sulle vetture già a partire dal prossimo ottobre. La nuova 'insegna' potrebbe inoltre essere riservata solo ai modelli ibridi ed elettrici. il logo Kia sull'Imagine impiegava linee spigolose e angolari per tutte le lettere. La parte superiore della K si lega a quella superiore della I che, in basso, si collega alla A finale, quasi a creare un sorta di continuità.