Brembo ha adottato una serie di misure per ridurre il rischio di contagio da coronavirus. I dipendenti residenti nelle province di Lodi, Cremona e Piacenza sono stati invitati a non presentarsi in azienda.

Sospesi tutti gli eventi aziendali con personale esterno, così come, in via temporanea, tutte le trasferte e viaggi di lavoro, nazionali e internazionali. E' stata sconsigliata la partecipazione di persona a riunioni, chiedendo di effettuarle con strumenti informatici e telefonici.