Honda e auto ufficiale dell'Italia al Sei Nazioni di rugby

La Honda e, la nuovissima City Car compatta 100% elettrica di Honda, è l'Auto Ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby per tutto il 2020. Honda Motor Europe Italia, infatti, continuerà anche per i prossimi 12 mesi ad essere Sponsor Ufficiale della Federazione Italiana di rugby, in continuità con la partnership siglata lo scorso anno. A margine della conferenza stampa pre-gara del Capitano dell'Italrugby Luca Bigi, il Direttore Commerciale Carlo Checchinato e il Direttore Generale di Honda Motor Europe Italia Simone Mattogno hanno illustrato i termini del nuovo accordo, in una conferenza stampa congiunta all'interno dello Stadio Olimpico di Roma.



Honda e è la prima auto a zero emissioni di Honda, e avrà il compito di guidare la rivoluzione "green" in Europa: entro il 2022, infatti, i principali modelli della Casa Nipponica saranno solo ibridi o elettrici.



Honda sarà presente durante il Terzo Tempo allestito presso il Villaggio Olimpico con un proprio stand, ed Honda e sarà pronta a fare il suo debutto davanti agli occhi di appassionati e sportivi.