Sicuroèmorto, in Regione Piemonte una bara per la sicurezza stradale

Nel 2019 in Piemonte ci sono stati 70 incidenti mortali e 1.566 nei quali le persone coinvolte hanno riportato lesioni, su un totale di 4.441.

Rispetto all'anno precedente, gli incidenti complessivi sono calati del 6,4%, quelli con lesioni dell'11,2%, mentre quelli mortali sono aumentati del 18,6%.

I dati sono ricordati oggi a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, dove in mattinata verrà presentata alle scuole la campagna di sensibilizzazione stradale #sicuroèmorto. Per l'occasione nel cortile del palazzo storico gli ospiti sono stati accolti da una presenza di forte impatto: un'ambulanza e un carro funebre, con tanto di bara all'interno.