Smog: da domani divieti a Milano e Pavia

Da domani, saranno attivate le misure temporanee di primo livello nei comuni con più di 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle provincie di Milano e di Pavia, entrambe al quinto giorno consecutivo di superamento dei livelli di Pm10 consentiti. Lo ha deciso la Regione Lombardia, in considerazione delle previsioni meteo 'neutre' rispetto all'accumulo di inquinanti per la giornata di oggi e domani, e favorevoli all'accumulo per sabato.

Le misure temporanee di primo livello comprendono lo stop alla circolazione per i veicoli con motori fino a Euro 4 diesel in ambito urbano. La Regione comunica inoltre che è attivo il nuovo sito www.infoaria.regione.lombardia.it con tutte le informazioni e un servizio di notifiche per essere informati sull'attivazione delle misure d'emergenza.