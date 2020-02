Rally Italia Talent corre in Abruzzo, anche disabili in pista

Dopo un fine settimana di riposo, Aci Rally Italia Talent approda in Abruzzo per la 6^ selezione e farà base sul Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH).



Qui gli oltre 300 aspiranti piloti e navigatori iscritti si alterneranno alla guida delle 7 Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, auto ufficiale dell'edizione 2020, per ottenere il passaggio alle fasi successivi di questa 7^ edizione 2020 con l'obiettivo di vincere i prestigiosi premi finali, la partecipazione gratuita a gare valide per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Duplice la mission dell'iniziativa: da una parte l'iniziativa diffonde una sana passione per i motori e cerca di fare emergere possibili futuri campioni, dall'altra Aci Rally Italia Talent si fa promotore dell'educazione alla sicurezza stradale con particolare attenzione rivolta ai giovani e giovanissimi.



La 7^ edizione a iscrizioni ancora aperte, ha raggiunto il record di 10.000 partecipanti, numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.Slogan #rallypertutti che da questa edizione ha permesso anche ai diversamente abili con l'iniziativa Rally Italia Talent Ability di partecipare, gratuitamente, alle selezioni, alla semifinale ed alla finale grazie alla collaborazione di Suzuki Italia, guidata dal Presidente Massimo Nalli, che ha messo a disposizione una Suzuki Swift, gommata Toyo, la stessa degli altri iscritti, adattata dalla Handytech di Moncalvo d'Asti in collaborazione con il Gruppo HAP di Massimiliano Gambel così da garantire l'integrazione agonistica dei diversamente abili. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia del presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale. Ancora aperte le iscrizioni su www.rallyitaliatalent.it.